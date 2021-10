Evento contou com palestra/show Marilam Sales, um dos mais renomados educadores e palestrantes do Noroeste Paulista

publicado em 19/10/2021

A iniciativa visa valorizar os profissionais da educação do município, que têm desempenhado suas funções com muita dedicação (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Álvares Florence realizou no último dia 14, em homenagem ao Dia do Professor, o 1º Simpósio de Profissionais da Educação, que reuniu professores e todos os colaboradores da área que atuam no município e em boa Vista dos Andradas. O encontro, que foi promovido no Centro Recreativo Santa Rita, contou com uma palestra/show Marilam Sales, um dos mais renomados educadores e palestrantes do Noroeste Paulista.A iniciativa, segundo o prefeito Adilson Leite (DEM), visa valorizar os profissionais da educação do município que têm desempenhado suas funções com muita dedicação, o que tem trazido bons resultados para o setor.“Todo o nosso pessoal da educação trabalha da melhor forma possível para levar uma educação de qualidade para os nossos alunos e isso tem que ser reconhecido e valorizado. Fiz um compromisso com a população de que um de meus principais focos seria a educação, pois é ali que está o nosso futuro, e vamos honrar esse compromisso até o fim de nossa gestão”, destacou o prefeito.Marilam Sales é ator, consultor, professor, escritor e diretor de teatro e TV. Comunicador em essência, ele tem com vasta experiência em treinamento de transformação e liderança para professores e é membro da Academia de Inteligência, além de consultor de várias empresas na área de RH, focado em comunicação, trabalho em equipe, empreendedorismo, relacionamento e qualidade de vida.Em Álvares Florence sua palestra trouxe o seguinte tema: “Pais educam, professores dão show”, onde foram apresentadas técnicas de como controlar e prender a atenção dos alunos em sala de aula e fora dela, principalmente no contexto pós-pandemia.Após a palestra os profissionais da educação ainda desfrutaram de um delicioso coquetel e da apresentação musical de Marcio Zarsi, com momentos de descontração e entretenimento.