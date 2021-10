Segundo a polícia, 10 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão foram cumpridos; nove pessoas foram presas

publicado em 29/10/2021

Ao todo, nove pessoas foram presas, sendo que dois que tiveram a prisão temporária foram encontrados com drogas e dinheiro (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil de Auriflama realizou, na manhã desta sexta-feira (29), uma operação que visa desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e venda de produtos de origem ilícita.De acordo com a polícia, dez mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão foram cumpridos na cidade.Ao todo, nove pessoas foram presas, sendo que dois que tiveram a prisão temporária foram encontrados com drogas e dinheiro.A polícia também apreendeu diversos celulares, entorpecentes, dinheiro e simulacros de arma de fogo. A operação foi denominada “Iceberg”.*Com informações do g1.