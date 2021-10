Segundo a Polícia Civil, condutor estava sozinho e teve ferimentos leves

Um motorista perdeu o controle de um carro, bateu em um poste de energia elétrica e invadiu um salão próximo ao Centro de Jales (SP), na manhã de domingo (24).De acordo com a Polícia Civil, o condutor estava sozinho no veículo e ficou levemente ferido.Ainda segundo a polícia, o salão estava desocupado devido a uma reforma, já o poste precisou ser substituído após o acidente.Não há informações que indicam ingestão de bebida alcoólica. O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo automotor.*Com informações do g1.