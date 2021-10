Policiais foram até residência do Jardim Ipanema, após denúncia; nenhum morador foi localizado

publicado em 11/10/2021

Um dos filhotes estava morto e o outro foi resgatado e encaminhado ao CCZ (Foto: Reprodução/TVC Interior)

Dois filhotes de cães foram encontrados abandonados em uma casa do bairro Jardim Ipanema, em Fernandópolis, no domingo (10).De acordo com as informações da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia relacionada ao abandono dos animais.No local, os policiais constataram que os moradores abandonaram os filhotes no imóvel, sendo que um deles estava morto e o outro foi resgatado e encaminhado ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).Ninguém foi preso e o caso será investigado pela polícia.*Com informações do G1