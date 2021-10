O homem foi multado em mais de R$ 2 mil

publicado em 05/10/2021

O pescador foi pego na região com quantidade de pescados acima da permitida e foi multado em mais de R$ 2 mil (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental multou um pescador amador com quantidade de peixes maior que a permitida, no acesso a represa de Água Vermelha, no bairro Porto Militão, em Cardoso.De acordo com a ocorrência, o homem tinha acabado de sair de uma pescaria com um arpão e os policiais perceberam que a quantidade de peixes estava acima da permitida. Por isso foi feita uma multa em mais de R$ 2 mil.Os materiais, como roupa de mergulho e arpão, foram devidamente apreendidos e depositados na sede da Polícia Ambiental de Votuporanga, já os peixes foram doados a entidade beneficente.