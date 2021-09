A ocorrência faz parte da “Operação Corta Fogo”, a qual a Polícia Militar Ambiental realiza fiscalização de focos de queimadas em toda a região

publicado em 15/09/2021

A Polícia Militar Ambiental multou um produtor rural por queimadas e corte de 21 árvores nativas e exóticas em Mira Estrela (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental flagrou o proprietário de uma área rural no momento em que ateava fogo em parte da vegetação seca nas imediações do Córrego Aroeira, em Mira Estrela. Ele também cortou 21 árvores nativas e exóticas localizadas em área de preservação de permanente.De acordo com o apurado, a fiscalização gerou um mapa georreferenciado apontando a pastagem e a área de preservação permanente que foi atingida pelo fogo, bem como as árvores suprimidas, sendo lavrado em desfavor do infrator Auto de Infração Ambiental com multa simples no valor total de R$ 10,7 mil.A ocorrência faz parte da “Operação Corta Fogo”, a qual a Polícia Militar Ambiental realiza fiscalização de focos de incêndios e focos de queimadas em toda a região, para que ocorra a prevenção e a repressão no combate aos incêndios florestais.