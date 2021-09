A Prefeitura da cidade vizinha irá construir uma usina de energia fotovoltaica, com o objetivo de trazer economia para os cofres públicos

publicado em 14/09/2021

Com a implantação da usina em Valentim Gentil, a energia seria utilizada na iluminação, prédios e espaços de lazer e esporte públicos (Foto: Divulgação/BNDES)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Prefeitura de Valentim Gentil irá investir na construção de uma usina de energia fotovoltaica, com a finalidade de depois gerar economia aos cofres públicos do município. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e é de autoria do Poder Executivo.

Depois da aprovação, a contratação da linha crédito será junto à Caixa Econômica Federal, no Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), para o apoio financeiro de Despesa de Capital.

A instalação de energia solar trará diversos benefícios e o prefeito Adilson Segura (PSDB) destacou a importância. “Além da grande economia gerada aos cofres públicos, é energia fotovoltaica é sustentável, contribuindo ainda para a preservação do meio ambiente”, disse.