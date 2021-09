Alunos de escola municipal participaram do encontro para dar início ao projeto; proposta é alerta sobre cuidados com meio ambiente

publicado em 22/09/2021

O prefeito Adilson Segura (PSDB) parabenizou todos os envolvidos no projeto e agradeceu a Usina Cofco pela parceria (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Da redação

Os alunos do quarto ano da escola municipal “Vicente Santoro” participaram de um encontro com a Usina Cofco, por meio de uma parceira da Prefeitura de Valentim Gentil, para o início do projeto: “Guardiões do Amanhã”. A proposta é alertar as crianças sobre os cuidados com o meio ambiente.Neste projeto, os professores vão realizar diversas atividades com materiais disponibilizados pela Usina. Entre esses materiais estão: revistas interativas, caça-palavras, histórias e outras atividades, como o plantio de mudas de árvores.O prefeito Adilson Segura (PSDB) parabenizou todos os envolvidos no projeto. “Agradecemos a Usina Cofco por mais uma parceria com o município. Acreditamos que ensinar as crianças, especialmente sobre o meio ambiente, é fundamental para disseminação da informação. Parabéns a todos”, disse o prefeito.