publicado em 15/09/2021

O prefeito Tucura (PSD) realizou uma reunião em seu gabinete, nesta semana, que definiu que os pontos turísticos dos municípios da Comarca de Cardoso vão reabrir no dia 29 de outubro.

Em relação à equipe do prefeito, participaram da reunião a vice de Tucura, Silvia; e o secretário de turismo; Edher Gustavo “Rébi”. Já em relação aos convidados “de fora”, participaram a prefeita Priscilla do Macarrão (DEM), de Mira Estrela; e o prefeito Cristiano (PSDB), de Pontes Gestal, acompanhado do seu vice, Marcel (PP).

No caso de Cardoso, a Prainha Municipal (Complexo Turístico “Leandro Trindade da Silveira”) e o CSU (Centro Esportivo) vão reabrir. Em Mira Estrela, a reabertura será da Prainha Municipal e a Trilha Ecológica. Por fim, em Pontes Gestal, o que vai reabrir é a Cachoeira de São Roberto.