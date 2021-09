Um homem de 31 anos bateu um Porsche Macan GTS, avaliado em aproximadamente R$ 412 mil

publicado em 30/09/2021

Um homem de 31 anos bateu um Porsche Macan GTS, avaliado em aproximadamente R$ 412 mil, no muro de um condomínio na região de Represa de Rio Preto, na madrugada de ontem.De acordo com a ocorrência, uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) patrulhava a avenida Sebastião Tavares da Silva, quando a equipe ouviu um barulho e percebeu que o carro que vinha logo atrás da viatura havia acabado de bater no muro do condomínio.Conforme o registro policial, o motorista, que não sofreu ferimentos graves, voltava de uma confraternização, quando perdeu o controle ao passar por uma curva, por volta das 2h. Ele estaria em alta velocidade no momento do acidente admitiu que teria feito o uso de álcool.O motorista foi levado à Central de Flagrantes, onde se recusou a ceder uma amostra de sangue para exame de dosagem alcoólica. Assim, foi submetido a um exame clínico, feito por um médico legista, que constatou que ele havia ingerido álcool, mas não estava embriagado. O caso foi registrado como embriaguez ao volante e encaminhado ao 7º Distrito Policial.