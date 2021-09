Atos foram convocados pelo presidente Jair Bolsonaro em meio a grave crise econômica

publicado em 07/09/2021

Manifestantes seguiram em carreata até a Prefeitura de Rio Preto; ato foi pacífico (Foto: Arquivo pessoal)

Cidades do noroeste paulista registraram manifestações em apoio ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), na manhã desta terça-feira (7).

Em São José do Rio Preto, apoiadores do governo se reuniram no Centro Regional de Eventos, às 9h. Com carros de som, faixas e cartazes, eles defenderam o voto impresso auditável.

Em seguida, os manifestantes seguiram em carreata até a Prefeitura de Rio Preto. O ato foi pacífico, acompanhado pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, e terminou ao meio-dia.

Araçatuba

Em Araçatuba, os apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram em frente a uma loja de departamentos, às 10h.

Com bandeiras do Brasil e cartazes, os manifestantes, vestidos de verde e amarelo, gritaram palavras de apoio ao governo Bolsonaro, cantaram o hino nacional e rezaram.

Depois, fizeram uma carreata pelas principais avenidas da cidade e retornaram à loja. O ato foi pacífico e terminou às 12h.

Coroados

Em Coroados, manifestantes se concentraram na altura do quilômetro 510 da Rodovia Washington Luís (SP-300).

Eles pararam caminhões, carros e tratores às margens da rodovia e instalaram bandeiras, faixas e cartazes a favor do voto auditável. O movimento foi pacífico e o trecho não precisou ser interditado.

*Com informações do G1