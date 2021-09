Dois transformadores foram derrubados dos postes e todo o material interno foi furtado

publicado em 28/09/2021

Depois de furtarem todo o interior dos transformadores, as carcaças foram deixadas em meio ao matagal, incluindo algumas peças, luminárias (Foto: Reprodução)

Antes mesmo de ser inaugurado, pela atual administração, bandidos já deram prejuízos no novo Distrito Industrial VI, as margens da rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis. Dois transformadores foram derrubados dos postes e todo o material interno foi furtado.Os crimes ocorreram no último dia 12 de setembro e foi notado somente pela administração dias depois. Como a rede de energia ainda não estava ligada, a ação foi facilitada para os bandidos. Um boletim de ocorrência foi registrado pela empresa vencedora da licitação pública que construiu toda a rede e o fato deve ser apurado pelas autoridades.Depois de furtarem todo o interior dos transformadores, as carcaças foram deixadas em meio ao matagal, incluindo algumas peças, luminárias e até hastes que sustentam os equipamentos nos postes.