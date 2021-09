O evento busca resgatar e celebrar a história da Cofasp, junto à inauguração do Espaço Integrado; comemorações seguem ao longo da semana

publicado em 24/09/2021

O evento busca resgatar e celebrar a história da Cofasp, junto à inauguração do Espaço Integrado; comemorações seguem ao longo da semana (Foto: Divulgação)

No próximo dia 28 de setembro, será comemorado o Jubileu da Cofasp (Comunidade das Famílias São Pedro), que completa 50 anos de história. O evento busca resgatar e celebrar a história da instituição junto a inauguração do Espaço Integrado Cofasp.A Cofasp foi criada por um grupo de famílias dos bairros Jardim do Trevo e Ubirajara no município de Fernandópolis no ano de 1971, tendo por finalidade atuar na proteção, reintegração e fortalecimento de famílias, além de desenvolver ações comunitárias e sociais, através de atividades educativas e recreativas.As comemorações seguem ao longo de toda a semana com um cronograma de atividades culturais, educacionais e que promovem a saúde junto à comunidade e seus colaboradores, e terminam no sábado, dia 2 de outubro, com uma missa de Ação de Graças dos 50 anos da instituição e um campeonato de futebol.“O objetivo é trazer para o conhecimento de todos, os acontecimentos importantes que foram realizados pela entidade e promover uma integração com a comunidade”, explica o presidente da COFASP, Padre Eduardo Lima.Também como parte das celebrações do Jubileu, os alunos do 6º semestre do curso de Jornalismo da FEF (Fundação Educacional de Fernandópolis) lançarão uma revista em comemoração ao Jubileu com diversas matérias especiais, contando um pouco da história da instituição, das pessoas que fazem parte do projeto, e de pessoas que já foram ajudadas por ele. A revista será lançada e distribuída gratuitamente no dia do aniversário da Cofasp, juntamente com a inauguração do Espaço Integrado.O objetivo do projeto é ofertar diversos serviços de saúde em um espaço integrado. O ambiente físico foi reformado e adaptado a fim de que se torne possível o desenvolvimento de serviços de odontologia, fisioterapia, psiquiatria, enfermagem, psicologia, serviço social, e esporte a serem ofertados para a população do território local e posteriormente estendido à população municipal.A oferta desses serviços acontecerá de segunda-feira a sexta-feira das 08h às 17h e de acordo com o aumento e necessidade da demanda.As atividades intrínsecas a cada área de atuação serão desenvolvidas por discentes e estagiários e sempre com a supervisão direta de um professor/profissional responsável.De segunda a sexta-feira haverá a oferta do acolhimento a ser realizado pela assistente social, bem como o cadastramento dos interessados nos serviços que serão ofertados. Serão realizadas também orientações em relação aos serviços setoriais que são ofertados na área de abrangência e futuramente no município, encaminhamentos para as demais políticas públicas e sociais, visitas domiciliares de acordo com a necessidade e demanda, rodas de conversas com crianças e adolescentes inseridos nas atividades da instituição, palestras para pessoas da comunidade, assim como ações comunitárias que visem a construção do coletivo para a busca da garantia e efetivação de direitos.O trabalho já desenvolvido até aqui, desde seus primórdios tornaram-se possíveis a partir do voluntarismo de apoiadores do projeto, assim como dos investidores sociais, os profissionais de diversas áreas, estagiários e colaboradores que são os responsáveis pelo seu desenvolvimento.O Espaço Integrado Cofasp fica localizado na Rua dos Periquitos nº 582, no bairro Jardim Araguaia, em Fernandópolis.