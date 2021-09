O acidente ocorreu por volta de 5h e ainda não se sabe o motivo do tombamento

publicado em 30/09/2021

Uma carreta tombou no início da manhã desta quinta-feira (30), em Santa Salete, ninguém ficou ferido e parte da carga foi recuperada (Foto: Foco News)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma carreta de óleo diesel tombou na manhã desta quinta-feira (30), próximo de Santa Salete, na região de Jales. Com o acidente, ninguém ficou ferido com gravidade e a rodovia ficou congestionada no início da manhã.De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Fernandópolis, o acidente ocorreu por volta de 5h e ainda não se sabe o motivo do tombamento.A polícia informou ainda que parte da carga do caminhão, escorreu para um córrego próximo ao local do acidente. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com escoriações leves e permanece em observação.