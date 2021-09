Ato foi contra o aumento no preço dos alimentos, combustível, corrupção, violência, risco de queimadas, falta de emprego e vacinação contra a Covid-19 atrasada

publicado em 07/09/2021

Com faixas e cartazes, o grupo se manifestou contra o aumento no preço dos alimentos, combustível, corrupção, violência, risco de queimadas, falta de emprego e vacinação contra a Covid-19 atrasada (Foto: Arquivo pessoal)

Manifestantes se reuniram em São José do Rio Preto nesta terça-feira, 7 de setembro, feriado do Dia da Independência, para protestar contra o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido).

A concentração começou às 9h30, no cruzamento das ruas Beatriz da Conceição e Dom José Gonçalves, paralelo ao ato em apoio do presidente da República e ao voto impresso auditável.

Com faixas e cartazes, o grupo se manifestou contra o aumento no preço dos alimentos, combustível, corrupção, violência, risco de queimadas, falta de emprego e vacinação contra a Covid-19 atrasada.

Em seguida, os manifestantes caminharam por algumas ruas do bairro Solo Sagrado e gritaram palavras contra o governo Bolsonaro. O ato foi pacífico e terminou por volta das 10h30.