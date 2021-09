A aplicação do imunizante será realizada na quarta-feira (01). Novos agendamentos serão abertos às 18h, do dia 01 de setembro, para vacinação na quinta-feira (02)

publicado em 31/08/2021

A Prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria de Saúde, abre nesta terça-feira (31), às 18h, agendamento para adolescentes de 15 a 17 anos tomarem a primeira dose da vacina contra a Covid-19.A aplicação do imunizante será realizada na quarta-feira (01). Novos agendamentos serão abertos às 18h, do dia 01 de setembro, para vacinação na quinta-feira (02).É obrigatório apresentar documentos pessoais e menores de idade devem estar acompanhados de pais ou responsáveis.A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, além de gestantes, puérperas e pessoas com deficiência desta faixa etária segue em andamento. Para receber a primeira dose do imunizante, este público deve apresentar Atestado Médico, ou a cópia da carteirinha de gestante, ou para as puérperas a cópia da certidão de nascimento da criança. O modelo do documento está disponível no site: www.valentimgentil.sp.gov.br. Não é necessário agendamento.