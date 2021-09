Bandidos usaram moradores da cidade como "escudo humano" durante confronto com a Polícia Militar

publicado em 30/08/2021

Bandidos colocaram reféns deitados em cima de carros (Foto: Reprodução/Câmeras de segurança)

Três agências bancárias foram atacadas por criminosos fortemente armados na região central de Araçatuba, a 127 km de Votuporanga, no início da madrugada desta segunda-feira (30). Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública), estão em andamento buscas para localizar os criminosos.Unidades territoriais da Polícia Militar de Araçatuba, com o apoio de equipes de Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, além do Águia e da Polícia Civil, participam das diligências.As forças de segurança já conseguiram deter dois suspeitos de participar da ação. Uma equipe do Grupo de Ações Tática Especiais (Gate) também está em deslocamento para o município.A SSP informou que ao menos três pessoas morreram e três ficaram feridas. O caso já é investigado pela Departamento Estadual de Investigações Criminais de Araçatuba, com o apoio da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos.**Com informações Agência Brasil