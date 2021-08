O Processo Seletivo constará das provas objetiva e prática, sendo a objetiva realizada no dia 19 de setembro em locais a serem divulgados por meio de Edital

publicado em 18/08/2021

A Prefeitura de Valentim Gentil abriu inscrições para Processo Seletivo Nº 03/2021, para contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público para o preenchimento das seguintes vagas: agente de controle de vetores; agente de serviços gerais; agente de telefonia; assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; dentista; enfermeiro; fonoaudiólogo; motorista; técnico em enfermagem; e terapeuta ocupacional. Os salários variam de R$1.274,14 a R$ 2.581,19.As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.unisisp.com.br, no período de 09 a 23 de agosto de 2021. A taxa de inscrição varia de R$20 a R$40, de acordo com o nível de escolaridade.O Processo Seletivo constará das provas objetiva e prática, sendo a objetiva realizada no dia 19 de setembro em locais a serem divulgados por meio de Edital. As provas práticas serão realizadas na mesma data, em locais e horários a serem informados durante a realização das provas escritas.O Processo Seletivo será de provas com valoração de títulos para as funções de: Assistente Social, Dentista, Enfermeiro, Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional e, exclusivamente, de provas para as demais funções.A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo serão de responsabilidade da UNISISP (Universo Serviços Públicos Ltda) EPP. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo divulgadas, até sua homologação, no site www.unisisp.com.br e na Prefeitura.Acesse o edital completo pelo link: https://www.valentimgentil.sp.gov.br/portal/editais/0/3/1544