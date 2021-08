A. J. R., de 42 anos, foi pego em flagrante por investigadores da Polícia Civil

publicado em 16/08/2021

Carlos Aparecido Faria, de 46 anos, estava desaparecido desde a última quinta-feira (12) e seu corpo foi encontrado no sábado (14) (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil prendeu neste fim de semana o acusado de matar Carlos Aparecido Faria, de 46 anos, em Cosmorama. A. J. R., de 42 anos, foi pego em flagrante depois dos investigadores constatarem que ele estava vestido com uma camiseta que a vítima vestia quando desapareceu.De acordo com o registrado, Carlos Aparecido estava desaparecido desde a quinta-feira (12) e foi encontrado morto, com marcas de violência e traumatismo craniano, na manhã do sábado (14), em uma reserva próxima a uma construção, no bairro Vila Honório.Em posse das informações, a equipe chegou até A. J. R., de 42 anos, que estava com a camiseta de marca que Carlos estava vestido quando foi visto pela última vez.O acusado foi encaminhado para o Plantão Policial em Votuporanga, onde foi decretada a prisão preventiva. A polícia segue com a investigação para entender o que levou A. J. R. a realizar o crime, já que ele permaneceu em silêncio. O caso é comandado pela delegada Edna Rita Oliveira Freitas.Carlos Aparecido era pedreiro e normalmente trabalhava por dia. Ele, que era solteiro e tinha uma filha, residia no Centro de Cosmorama. Carlos foi sepultado no domingo (15), às 6h, no Cemitério Municipal.