A condenação do Youtube é considerada inédita, com fator de jurisprudência

publicado em 23/08/2021

Plataforma 'YouTube' irá remover definitivamente do ar um vídeo contra o deputado federal Fausto Pinato (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a plataforma YouTube a remover definitivamente do ar um vídeo contra o deputado federal Fausto Pinato (PP-SP), divulgado por um canal político ligado à ala de extrema direita.A condenação do Youtube é considerada inédita, com fator de jurisprudência, pois a plataforma, partir de agora, deverá ser mais vigilante sobre os conteúdos políticos que vão ao ar por meio de sua plataforma.A decisão do TJSP reforça uma decisão anterior, de janeiro deste ano, a qual condenou os apresentadores a retirarem da internet um video no qual dois apresentadores chamam Fausto Pinato de 'lobista do regime comunista chinês', entre outras críticas de cunho ideológico.Na época, a justiça paulista considerou que as falas contra o parlamentar extrapolaram a livre expressão de opinião e entraram no campo da ofensa à moral e honra, de forma proposital e deliberada.Nesta segunda-feira (23), o deputado Fausto Pinato comemorou a decisão e considerou que a decisão judicial reforça o entendimento constitucional sobre a liberdade de opinião e expressão, uma garantia prevista, mas com limites.“A democracia é construída com base na liberdade de opinião, mas acima de tudo, no diálogo e no respeito. Grupos ideológicos e negacionistas usam os meios digitais de comunicação para construir o ódio e atacar quem não compactua com suas ideias. Contra eles, temos os rigores da justiça”, afirmou.