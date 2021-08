Dos médicos participantes do levantamento, 63% já presenciaram atos de violência e 44% foram vítimas de agressões

publicado em 02/08/2021

O índice de violência contra médicos na região de São José do Rio Preto é um dos maiores do país, de acordo com uma pesquisa feita pela APM (Associação Paulista de Medicina).Os dados apontaram que sete em cada dez profissionais já foram vítimas de violência ou presenciaram agressões a colegas no ambiente de trabalho.O levantamento foi feito com 354 médicos da região após um aumento no número de denúncias. Dos médicos participantes, 63% já presenciaram atos de violência e 44% foram vítimas de agressões em casos de ataques físicos, psicológicos e assédios sexuais.Ainda segundo a pesquisa, os casos cresceram principalmente durante a pandemia, devido ao aumento dos atendimentos nos serviços de saúde.“Muitas vezes não é uma culpa exclusiva do médico; é uma culpa do sistema onde o médico está trabalhando e às vezes até da situação em que o paciente vem a ser atendido”, explica a diretora de Defesa de Classe da APM, Paula Saraiva.A Associação Paulista de Medicina tem cobrado providências dos governos federal, estadual e municipal para reduzir os casos de violência médica na região.“Nós estamos aqui para ajudar a população, levando o risco dessa população muitas vezes doente para dentro de casa e para o convívio com amigos. O que nós queremos é mostrar que estamos aqui para ajudar e que somos amigos; não podemos ter qualquer tipo de agressão junto à população”, destaca o presidente regional da APM Leandro Colturato.*Com informações do G1