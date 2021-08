O morador da cidade vizinha, Josiel Francisco dos Santos, de 30 anos, morreu na noite de quinta-feira (5) no bairro Jardim Espanha

Josiel Francisco dos Santos, de 30 anos, foi espancado até a morte depois de defender esposa de um assédio em Valentim Gentil (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi espancado até a morte quando tentou defender a esposa do assédio de dois homens, no bairro Jardim Espanha, em Valentim Gentil, na noite da quinta-feira (5). Josiel Francisco dos Santos, de 30 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas acabou não resistindo aos ferimentos.De acordo com a ocorrência policial, Josiel andava por uma das ruas do bairro junto de sua esposa Bruna, quando dois irmãos passaram por eles e teriam assediado a mulher. Ao tirar satisfação com os homens, ele foi agredido com socos e chutes até a morte.A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h e os suspeitos foram identificados e levados para a Central de Flagrantes de Votuporanga. Depois foram encaminhados à cadeia pública de Santa Fé do Sul.Josiel era muito conhecido como “Del” e morava do bairro Jardim Barretos. Del era pedreiro e deixa a esposa Bruna, os filhos Mariane e Diego, a mãe Dilce, irmãos Josiane, Juliano, Jackson e Jucelia, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (6), às 10h30, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.