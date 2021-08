Pedido foi aceito pelo Papa Francisco, que já nomeou um substituto

publicado em 18/08/2021

Dom Tomé sai em meio à polêmica de um vídeo vazado (Foto: Pierre Duarte/Arquivo)

O papa Francisco aceitou pedido de renúncia do bispo Tomé Ferreira da Silva, da Diocese de Rio Preto. A informação foi publicada no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), após confirmação da Nunciatura Apostólica em Brasília. Tomé renunciou após vazamento de vídeo íntimo.No seu lugar, Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto, foi nomeado como administrador da diocese de Rio Preto. O pedido de renuncia teria sido apresentado já no sábado, mas só se tornou público no início da madrugada desta quarta-feira, 18."A Nunciatura Apostólica informa que o Santo Padre aceitou hoje o pedido de renúncia ao governo pastoral da Diocese de São José do Rio Preto, apresentada por S. Excia D. Tomé Ferreira da Silva, nomeando, ao mesmo tempo, como Administrador Apostólico, o Exmo. Sr. D. Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto", diz a publicação, apagada momentos depois, já que o anúncio deve ser publicado, primeiro, pelo Vaticano.O vídeo intimo do bispo vazou e foi compartilhado em redes sociais na útlima sexta-feira, 13. O Diário teve acesso às imagens que mostram o religioso seminu, em uma videochamada com outro homem. Procurado pela reportagem, o bispo admitiu que as imagens são dele, mas não quis comentar o conteúdo da gravação.Com duração de 1 minuto e 20 segundos de duração, o vídeo começa com reprodução de uma foto de dom Tomé com a mitra, com a legenda de que é o bispo de Rio Preto. Seis segundos depois, aparece uma legenda com as palavras “Cenas Fortes”. Logo em seguida, aparece uma filmagem da gravação de uma videochamada feita por telefone celular, com ângulo de baixo para cima, em que é possível ver o bispo nu durante a videoconferência.Tomé se negou a comentar o conteúdo do vídeo com a justificativa de que precisa consultar sua assessoria jurídica antes de se pronunciar. Por fim, ele fez menção de procurar a Polícia Civil para investigar o caso.Dom Tomé assumiu a Diocese de Rio Preto em 16 de novembro de 2012, substituindo o bispo dom Paulo Mendes Peixoto e tornando-se o quinto bispo da cidade. A Diocese abrange 26 municípios da região, com 70 paróquias.Após a repercussão do vídeo, um grupo de católicos de Rio Preto se organizou para pedir, em abaixo-assinado, que a Santa Sé nomeie outro religioso para o comando da Diocese. A previsão era de que o documento fosse entregue à presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e à Nunciatura Apostólica, embaixada do Vaticano no país.*Com informações Diário da Região