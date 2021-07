Desde o início da medida, 311 multas foram aplicadas; 'lockdown noturno' foi prorrogado até 11 de julho

publicado em 01/07/2021

Agentes de fiscalização de São José do Rio Preto (SP) aplicaram quase R$ 2 milhões em multas por descumprimento às regras do “lockdown noturno” até esta quarta-feira (30).Desde o início da medida, 311 multas foram aplicadas em Rio Preto, totalizando R$ 1.958.056 (veja mais abaixo o total de autuações desde o início do 'lockdown noturno').O dia 25 de junho foi o que mais registrou abordagens, com total de 215 e 62 multas, de acordo com dados da Guarda Civil Municipal (GCM).Segundo o decreto municipal, pessoas e empresas que desrespeitarem as regras do “lockdown noturno” poderão ser multadas no valor mínimo de R$ 6.296.Na quarta-feira, o prefeito de Rio Preto Edinho Araújo (MDB) decidiu prorrogar o “lockdown noturno” até o dia 11 de julho. A medida terminaria à meia-noite desta sexta-feira (2).A decisão foi tomada depois de uma reunião com o secretário de Saúde e presidente do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Rio Preto, Aldenis Borim.Nessa nova etapa, será iniciado o processo de abertura gradual de todas as atividades econômicas. Os horários de funcionamento serão estendidos em uma hora, passando das 18h para 19h.Porém, a restrição de venda de bebida alcoólica está mantida após as 19h e aos finais de semana e feriados. Os detalhes serão definidos em decreto que deverá ser publicado nesta sexta-feira.De acordo com a prefeitura, a abertura gradual foi possível graças aos resultados obtidos até o momento com as restrições impostas pelo "lockdown noturno", como a queda de casos e índices de internação.*G1.com