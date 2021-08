Eco Resort Foz do Marinheiro oferece caiaque no rio, parede de escalada e passeio a cavalo na programação de recreação do hotel

publicado em 29/07/2021

O Eco Resort Foz do Marinheiro conta com atividades de recreação que os atletas das Olimpíadas de Tóquio também estão disputando (Fotos: Divulgação)

Da redação

O Eco Resort Foz do Marinheiro, que fica em Cardoso, conta com atividades de recreação que os atletas das Olimpíadas de Tóquio também estão disputando. Umas das áreas que os hóspedes mais gostam é o rio, onde podem praticar o caíque sozinho e em dupla, além da prancha de standup.“Nas olimpíadas eles disputam a canoagem de velocidade, que se assemelha muito ao nosso caiaque. Mas aqui não temos competição, cada um faz no seu tempo. É um momento para que crianças e adultos possam aproveitar, damos os remos para que eles mesmos andem sozinhos e sintam esta experiência”, conta a responsável pela recreação do hotel, Milene Matsunaga.Outra modalidade que também está entre as competições no Japão é a escalada. No Foz do Marinheiro, há uma parede que adultos e crianças sobem, com todos equipamentos de proteção e ajuda dos recreadores, com o objetivo de ir o mais alto possível e tocar o sino.“Também temos os passeios a cavalo, de charrete e no pônei, já nas disputas mundiais, eles concorrem no hipismo, com a equitação, adestramento e saltos. O diferencial do Foz do Marinheiro é proporcionar este primeiro contato das crianças com o cavalo, onde elas podem passar a mão, pois todos são dóceis e facilitam as atividades”, completa Milene.Para a direção do hotel, essas recreações são muito importantes para o desenvolvimento das crianças como um todo. “Ficamos muito felizes em poder oferecer aos hóspedes até mesmo aos adultos essas sensações que o esporte proporciona, a emoção de poder concluir uma atividade como andar de caiaque, passear a cavalo ou subir na parede de escalada é inesquecível”, disse a proprietária, Valéria Foz.