Segredos da Fazenda, Lual, noites Julinas e muito mais prometem animar os dias do mês de férias

publicado em 02/07/2021

Eco Resort Foz do Marinheiro inicia o mês de julho com uma programação especial para toda família (Foto: Divulgação)

O Eco Resort Foz do Marinheiro inicia o mês de julho com uma programação especial para toda família, com atividades extras para que todos possam aproveitar ainda mais o Hotel. Cinco ações foram criadas para que ao longo da semana, os hóspedes tenham um motivo a mais para curtir suas férias.“Pensamos em montar um cronograma com mais atividades, além das já oferecidas, para que todos tenham bons momentos conosco, sempre respeitando os cuidados de saúde estipulados”, conta Valéria Foz, proprietária do Foz do Marinheiro.No domingo, dia 04, a equipe de recreação inicia a programação com Pic-nics nas áreas verdes para as crianças, das 17h às 18h. Na terça, é dia de fogueira durante a noite, das 20h30 às 22h, perto do curral kids.“Para aproveitar as comidas típicas e o clima de fazenda, todas as quintas, teremos noites Julinas das 17h às 20h, com brincadeiras, casamento e gostosuras. Já aos sábados, é dia de Lual na beiro do rio, sob o comando da equipe de recreação, das 20h30 às 22h30”, detalha Valéria.Para os amantes da boa culinária que prestigiam as comidas preparadas pelo chef Melques Beigo, ele promete revelar os Segredos da Fazenda, todas as sextas, das 17h às 18h30, na cozinha do bar do Hotel. “Serão dias que vou revelar alguns segredos das receitas dos pratos mais tradicionais, que as pessoas só encontram aqui. Farei a receita junto com os hóspedes, como se fosse um workshop interativo”, disse Melques.Eco Resort Foz do Marinheiro - Cardoso | São PauloInformações e reservas: (17) 3466-6133Site: www.fozdomarinheiro.com.br