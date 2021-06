Uma das cidades foi Palmares Paulista, que decretou lockdown a partir desta segunda-feira (14)

publicado em 14/06/2021

Lockdown foi decretado porque a cidade, que tem pouco mais de 13 mil habitantes, registou 65 casos da Covid-19 em dois dias (Imagem: Reprodução/TV Tem)

Pelo menos 14 cidades do noroeste paulista endureceram as medidas restritivas para tentar conter o avanço da Covid-19.Uma das cidades foi Palmares Paulista, que decretou lockdown a partir desta segunda-feira (14). Neste período, podem fazer o atendimento presencial apenas farmácias e postos de combustíveis.A medida termina às 23h59 de domingo (20) e segue todas as recomendações do Ministério Público e Departamento Regional de Saúde.Segundo a prefeitura, o lockdown foi decretado porque a cidade, que tem pouco mais de 13 mil habitantes, registou 65 casos da Covid-19 em dois dias. Além disso, os três leitos de emergência estão ocupados.Atualmente, Palmares Paulista depende de leitos Covid de Catanduva. Contudo, o município passa por uma situação extremamente complicada.Catanduva tem alta taxa de transmissão do vírus e os hospitais operando com mais de 100% de ocupação. Em uma semana, quase 20 pessoas morreram à espera de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Diante do aumento no número de casos e internações, Catanduva também definiu regras mais restritivas para frear o avanço do coronavírus.As medidas são válidas até 29 de junho e foram tomadas um dia depois de o Ministério Público ajuizar uma ação de improbidade administrativa para responsabilizar o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) por não decretar lockdown.Em caso de descumprimento das medidas decretadas, o morador pode ser multado.- Palmares Paulista;- Catanduva;- Elisiário;- Santa Adélia;- Uchoa;- Catiguá;- Ariranha;- Novo Horizonte;- Itajobi;- Alto Alegre;- Glicério;- Braúna;- Luiziânia.*Com informações do G1