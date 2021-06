Medida faz parte de uma tentativa de evitar novas restrições econômicas e conter o avanço da chamada terceira onda do coronavírus

publicado em 09/06/2021

O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, esteve na terça-feira (8) região e anunciou a testagem em massa da população (Foto: Acirp)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brNo momento em que a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) passa de 87% na região e que a fila de pacientes à espera de leitos voltou a crescer, onde só em Votuporanga 18 pacientes aguardam transferência para leitos intensivos, o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, veio à região para anunciar um plano de testagem em massa da população. A medida faz parte de uma tentativa de evitar novas restrições econômicas e conter o avanço da chamada terceira onda do vírus.Reunido com médicos do Hospital de Base e autoridades regionais, o secretário apresentou a proposta que será comandada pela DRS-XV (Departamento Regional de Saúde), a ser implementado nos 102 municípios da regional. A iniciativa é dividida em quatro frentes: testagem em massa, rastreamento, fiscalização e conscientização.“Essa testagem visa, através de teste que chamamos de antígeno, fazer o rastreio populacional para que a gente possa identificar a presença até de portadores assintomáticos e as pessoas no seu entorno. Então para que pessoas em ambiente social, familiar, profissional, sejam testadas, caso o indivíduo venha positivo. Por outro lado, estimular as pessoas com sintomas leves, como nariz entupido, dor de garganta, porque isso pode ser um prenúncio de Covid. O teste visa a detecção precoce dos pacientes”, explicou o secretário.Além da testagem, o plano também envolve o rastreamento de pacientes testados e de todos que tiveram contato com estas pessoas, mais rigor na fiscalização e punição contra festas, reuniões e qualquer tipo de desobediência das normas sanitárias e, por fim, a criação de uma campanha de conscientização da população em geral.Apesar da proposta anunciada, Jean Gorinchteyn não descartou a possibilidade de municípios adotarem medidas mais restritivas, contudo, segundo ele, a Fase de Transição deve ser prorrogada no Estado.“Todos os municípios têm a sua autonomia para criar medidas mais restritivas, se assim entender necessário. Essa fase que nós estamos, essa transição estendida, foi uma fase muito importante que nos deu uma abertura maior de serviços e manteve também a restrição em termos de população que poderia ocupar 40% do espaço dos estabelecimentos. Muito possivelmente nós iremos manter, na maioria do Estado, essa mesma condição e cada um dos municípios que precisar, com o apoio dos municípios vizinhos, poderá e deverá tomar medidas mais austeras. Mas quem vai definir pela sua autonomia é o próprio município”, concluiu Gorinchteyn.