publicado em 28/06/2021

Durante a blitz, 208 pessoas foram abordadas e 26 autuadas (Foto: Divulgação/Guarda Civil Municipal)

Uma ação de fiscalização do "lockdown" realizada no sábado (26) em São José do Rio Preto resultou em 50 pessoas autuadas.A operação foi promovida pela Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Vara da Infância e Juventude e pelas polícias Civil e Militar.Durante a blitz, 208 pessoas foram abordadas e 26 autuadas. Dois homens que estavam em uma moto foram encaminhados à Central de Flagrantes e responderão por adulteração da numeração da placa do veículo com fita isolante.Segundo os guardas, os números do motor e do chassi também estavam rasurados. Em seguida, será investigado se a moto havia sido furtada.Além disso, a operação autuou 24 pessoas em duas festas realizadas em residências no Jardim Nunes e no Residencial Damha.*Com informações do G1