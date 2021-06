Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão durante a Operação 'Cassiel', que reprime crimes de pornografia envolvendo crianças e adolescentes pela internet

publicado em 23/06/2021

Polícia Federal de Rio Preto apreendeu equipamentos para serem periciados (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

Um homem foi preso durante uma operação da Polícia Federal suspeito de armazenar arquivos com conteúdos relacionados à pedofilia, em São José do Rio Preto, na manhã desta quarta-feira (23).De acordo com as informações da PF, a Operação "Cassiel" reprime crimes de pornografia envolvendo crianças e adolescentes na internet.Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo que em um deles os policiais localizaram arquivos com conteúdos relacionados à pedofilia. Um homem foi preso em flagrante.Em outra residência, policiais encontraram equipamentos de informática que serão analisados pela Perícia.A pena para este tipo de crime é de um a quatro anos de prisão e multa. A operação foi denominada "Cassiel", que é conhecido como "Anjo das Lágrimas", protetor dos fracos e oprimidos.*G1