publicado em 01/06/2021

Da RedaçãoA Defesa Civil de Valentim Gentil participou recentemente da Oficina Preparatória para a Operação Estiagem, promovida pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e 1º Grupamento de Bombeiro de São José do Rio Preto. O encontro teve como objetivo alertar sobre o período de estiagem, que começa em junho e vai até outubro, época propícia para incêndios em pastagens e terrenos.“A oficina é fundamental para auxiliar no período em que a umidade do ar fica baixa, e com isso aumenta o risco de incêndio. A Defesa Civil de Valentim Gentil está preparada para estas intercorrências, mas pedimos a ajuda da população para que sejam tomadas todas as medidas de prevenção”, disse o prefeito Adilson Segura (PSDB).Cristian Oliveira, responsável pela Defesa Civil do município, destaca que atitudes simples podem evitar transtornos. “Além de prejudicar o meio ambiente, prejudica a saúde de todos. Pedimos que a população para não atear fogo em terrenos vagos, não abandonar lixo em locais inadequados, não jogar bitucas de cigarro na beira de estradas e muitos outros”, disse ele.‘Kit de Aparelhamento’Valentim Gentil foi escolhido recentemente pelo deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) para receber o “Kit de Aparelhamento”, contendo uma caminhonete 4x4, pickup 4x2, dois kits autônomos de combate a incêndios para pickup, motosserras, geradores, torres de eliminação, tendas e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).O responsável pela Defesa Civil explicou ainda que os equipamentos e veículos serão utilizados pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em ocorrências diversas e na operação corta fogo.