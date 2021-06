Regras do “lockdown” passam a vigorar a partir desta quarta-feira (16) no período noturno, das 18h às 6h

publicado em 16/06/2021

Regras foram anunciadas ontem em uma coletiva de imprensa comandada pelo prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (Foto: Prefeitura de Rio Preto)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), anunciou nesta quarta-feira (16) durante coletiva de imprensa, as regras do “lockdown” que passa a vigorar a partir desta quarta no período noturno, das 18h às 6h. Além das restrições comerciais, uma espécie de “Lei Seca”, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas na mesma faixa de horário e o dia inteiro aos finais de semana.Segundo o prefeito, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus optou por decretar as medidas somente no período noturno porque as aglomerações em bares, festas clandestinas e encontros familiares acabam influenciando diretamente o aumento da taxa de contaminação.“Se nada for feito agora, a explosão de casos provocará, rapidamente, um colapso total no sistema de saúde. Nem o dinheiro garantirá o acesso ao leito hospitalar”, afirmou o Edinho Araújo durante transmissão ao vivo.O comércio em geral e shoppings poderão funcionar entre 6h e 18h, enquanto bares e restaurantes poderão atender presencialmente das 6h às 18h. Após esse horário, só será permitido o atendimento delivery.A mesma regra se aplica aos supermercados, que terão que fechar as portas às 18h. Os ônibus urbanos circularão entre 5h e 20h.No mesmo período também está proibida a utilização de equipamentos de uso coletivo (parques, piscinas, etc), a entrada com qualquer acompanhante em estabelecimentos comerciais e a circulação de pessoas entre 19h e 5h, inclusive condomínios, clubes e áreas residenciais, exceto trabalhadores dos serviços permitidos nestes horários e pessoas em busca de saúde, devidamente justificados.As fiscalizações realizadas pela Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Vara da Infância serão intensificadas. Pessoas e empresas que desrespeitarem as regras poderão ser multadas.