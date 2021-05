Kit contém itens da alimentação básica, como arroz e feijão, além de outros produtos

publicado em 26/05/2021

Também nesta data, a Secretaria de Educação convida alunos e familiares a doarem agasalhos para campanha do Fundo Social (Imagem: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria de Educação da Prefeitura de Valentim Gentil realizará nesta quinta-feira (26) a entrega do “Kit Alimentação Mensal” para alunos da rede municipal de ensino. O kit contém itens da alimentação básica, como arroz e feijão, além de outros produtos.Também nesta data, a Secretaria de Educação convida a todos os alunos e familiares para que façam a doação de agasalhos para a campanha “O vírus nos separa, o amor nos une”, promovida em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Todas as escolas são ponto de arrecadação.É importante que apenas uma pessoa compareça na unidade escolar que a criança está matriculada para a retirada do kit. O horário de atendimento é 9h às 18h e é obrigatório o uso de máscara facial, o distanciamento social e uso de álcool 70% para higienização das mãos.O frio chegou e a sua solidariedade pode aquecer quem mais precisa neste momento. A Secretaria de Educação e o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Valentim Gentil realizam a campanha: “O vírus nos separa, o amor nos une”. O objetivo da ação é arrecadar agasalhos por meio dos alunos da rede municipal de ensino.A iniciativa tem início nesta quinta em todas as escolas municipais, quando as famílias buscarão o Kit de Alimentação Mensal. A ação poderá ocorrer ainda quando houver a troca de materiais nas unidades de ensino.A Campanha será realizada, neste momento, com os alunos da rede municipal de ensino e seus familiares e, posteriormente, será ampliada para a comunidade. A Secretaria de Educação e o Fundo Social de Solidariedade devem realizar uma parceria também com o comércio e com as igrejas. Todos os agasalhos doados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade que realizará a triagem e distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade social.O prefeito Adilson Segura comentou sobre a iniciativa. “É uma ação social focada no bem-estar da nossa população. Em um momento delicado como este, buscamos desenvolver nas crianças e em suas famílias, a solidariedade e o amor ao próximo. Convidamos a todos que puderem, que participem desta campanha”, disse ele.