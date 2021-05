A cidade vai receber cerca de 50 jovens que representarão seus municípios numa noite de gala que respeitará todas as normas de segurança contra a Covid-19

publicado em 25/05/2021

O casal vencedor irá suceder a Cibele Lorente e Thon Oliver, últimos vencedores do concurso (Foto: Divulgação)

Nestes novos tempos, a beleza também precisa ser vista de um novo jeito. O Estado de São Paulo vai se encontrar no Concurso Miss & Mister São Paulo 2021, no dia 5 de junho, em São José do Rio Preto, cujo tema é “Belo e Resiliente”. A cidade vai receber cerca de 50 jovens que representarão seus municípios numa noite de gala que respeitará todas as normas de segurança contra a Covid-19.Os municípios que já confirmaram participação são: Araraquara, Atibaia, Barra Bonita, Barretos, Bragança Paulista, Cabreúva, Campinas, Catanduva, Embaúba, Franca, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itupeva, Jacareí, Jundiaí, Leme, Mirassol, Monte Mor, Morro Agudo, Olímpia, Porto Feliz, Praia Grande, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Vicente, São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Taubaté, Valinhos e Votorantim.O casal vencedor irá suceder a Cibele Lorente e Thon Oliver. No ano passado, eles representaram as cidades de Campinas e Monte Mor respectivamente.“A edição deste ano deve ser vista com um novo sentido, assim como a vida, neste momento de pandemia, passou a ter um valor diferente. A beleza também está na forma como ela impacta a vida das pessoas com o bem que elas promovem. E por isso, a prova ‘Beleza Pelo Bem’ é uma das principais durante o concurso. Em 2021, os participantes devem arrecadar alimentos e pacotes de folhas de sulfite que serão revertidos para a AACD | ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente de São José do Rio Preto”, destacou o organizador, André Cruz.O sulfite é utilizado diariamente pela ARCD na impressão dos prontuários, atividades e terapias dos pacientes, mais precisamente nos atendimentos de Musicoterapia, Pedagogia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional.Na final, os concorrentes desfilarão para os jurados em quatro trajes: abertura (Cinnte), fantasia, moda praia (MissFit) e gala, ao som do DJ Gui Scochi, de São José do Rio Preto. A produção visual dos participantes ficará a cargo do Salão Prime, de Alan Cocolo. E eles serão clicados pelas lentes do fotógrafo Matheus Salles.O evento conta com patrocínio de Lá’BrizzaCosmetcs, Polo Engenharia Elétrica e Fotovoltaica, Grupo Cene, Primme, bebidas Poty, Miss Fit e Cinnte.