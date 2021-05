Imunização deste grupo ocorre das 8h às 12h, no Centro de Vacinação contra a Covid-19 estruturado pela Secretaria de Saúde para atender de forma mais humanizada e organizada

publicado em 17/05/2021

30 doses serão para a aplicação da primeira dose em gestantes e puérperas com comorbidades no município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoA Secretaria de Saúde da Prefeitura de Valentim Gentil informou que recebeu na segunda-feira (17) 150 novas doses da vacina contra a Covid-19, do lote CoronaVac. O imunizante será para aplicação da segunda dose em idosos (120 doses) e as outras 30 doses serão para a aplicação da primeira dose em gestantes e puérperas com comorbidades.A imunização deste último grupo ocorre a partir de quarta-feira (17), das 8h às 12h no Centro de Vacinação contra a Covid-19, estruturado pela Secretaria de Saúde para atender de forma mais humanizada e organizada o público-alvo da campanha e, com isso, evitar aglomerações. O espaço funciona anexo a Unidade Estratégia Saúde da Família do bairro Jardim Ypê.As grávidas e puérperas com comorbidades devem apresentar o documento que comprove enfermidade. O modelo de atestado médico pode ser acessado no