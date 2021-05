Governador cumpriu agenda ontem na região e dentre os compromissos estava a assinatura da iniciativa que incluiu 35 cidades

publicado em 19/05/2021

O governador João Doria esteve ontem na região e ao lado do prefeito de Rio Preto, Edinha Araújo, assinou o projeto (Foto: Governo do Estado)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brCumprindo agenda na terça-feira (18) na região, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), assinou o projeto de lei que cria a Região Metropolitana de São José do Rio Preto. A iniciativa, que inclui 35 cidades e deixa Votuporanga de fora, agora será encaminhada à Assembleia Legislativa de São Paulo.A criação da a Região Metropolitana é uma reivindicação antiga e chegou a ser aprovada em 2013, mas o projeto da época, que era de autoria do então deputado João Paulo Rillo (PT), foi vetado pelo governador da época, Geraldo Alckmin (PSDB). Na ocasião, Alckmin disse que a iniciativa era inconstitucional, pois só poderia ser apresentado pelo Executivo, o que agora foi efetivado com a assinatura de Doria.A proposta apresentada pelo governo estadual inclui na região metropolitana os seguintes municípios: Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, Ipiguá, Irapuã, Jaci, José Bonifácio, Macaubal, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo de Faria, Planalto, Poloni, Potirendaba, Sales, São José do Rio Preto, Tanabi, Ubarana, Uchoa, União Paulista, Urupês e Zacarias."A implantação da Região Metropolitana, que avança com a presença do governador João Doria é indispensável para a integração desta rica região do Estado, que terá identidade única e trará também benefícios para as cidades de seu entorno. Cito como exemplo de projetos em comum a construção da terceira faixa na rodovia Washington Luís, entre Mirassol, Rio Preto e Cedral, o contorno ferroviário e a implantação de um trem suburbano para utilizar o trecho ferroviário a ser desativado", disse o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB).Ainda em Rio Preto, Doria anunciou as obras de modernização em estradas vicinais na região e assinou a autorização para o início de obras de infraestrutura de empreendimentos da CDHU nos municípios de Cosmorama, Bálsamo e José Bonifácio, além da liberação de recursos para aquisição de veículos para Rio Preto.