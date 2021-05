Reunião tratou como uma das prioridades do DER a realização de obras nas alças de acesso de Nhandera na Feliciano Salles Cunha (SP-310)

publicado em 21/05/2021

Após reunião convocada pelo deputado, obras na alça de acesso na Feliciano Salles Cunha ganham prioridade (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma reunião realizada entre o deputado Itamar Borges (MDB), futuro secretário de Agricultura, o prefeito de Nhandeara, José do Carneiro (SD), o vereador Ismael Soares (SD) e o superintendente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Paulo César Tagliavini, travou como uma das prioridades do órgão a realização de obras nas alças de acesso de Nhandera na Feliciano Salles Cunha (SP-310).“O superintendente do DER Paulo César entendeu a importância da realização da obra e atendeu o nosso pleito. A obra irá auxiliar no acesso dos caminhões ao município, que hoje encontram dificuldade em passar por ali. Vamos acompanhar esse pedido e trabalhar para que a obra seja realizada o mais breve possível”, afirmou o deputado Itamar Borges.Segundo o superintendente do DER, a obra será colocada no próximo pacote de licitações. Outra reivindicação feita pelo prefeito José do Carneiro e o deputado Itamar e atendida pelo DER foi a construção de um trevo no km 508 da SP-310.Será elaborado o projeto da construção do trevo e na etapa seguinte a obra será licitada e realizada.