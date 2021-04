Comemorações neste ano serão restritas e seguindo os protocolos de segurança contra à Covid-19

publicado em 28/04/2021

No dia 3 de maio, Valentim Gentil completa 78 anos de emancipação política (Foto: Divulgação)

No dia 3 de maio, Valentim Gentil completa 78 anos de emancipação política. Devido à pandemia do coronavírus, e com o aumento de mortes causadas pela doença, as comemorações neste ano serão restritas e seguindo os protocolos de segurança contra à Covid-19.No domingo (2) será celebrada a Santa Missa em ação de graças pelo aniversário da cidade. Realizada na Matriz São Sebastião, às 19h, será permitida a presença de público até atingir 25% da capacidade da igreja. Além disso, serão seguidas as medidas de prevenção contra a Covid-19, com o uso obrigatório de máscara, distanciamento social e higienização das mãos com álcool 70%.Os mesmos protocolos de segurança serão seguidos na segunda-feira (3) aniversário da cidade. Às 8h, autoridades municipais farão o hasteamento de pavilhões, em frente à Prefeitura de Valentim Gentil. Em seguida, a população acompanhará o pronunciamento do Prefeito Adilson Segura sobre o aniversário da cidade em transmissão ao vivo por meio da página da Prefeitura no Facebook.Localizada na região noroeste do Estado de São Paulo, Valentim Gentil possui uma população estimada de 13.532 habitantes, segundo o IBGE. Nos últimos anos, a cidade cresceu. Empreendimentos imobiliários e a intensa atividade industrial fizeram que a muitas famílias escolhessem a cidade.A economia da cidade é movida pelo polo industrial, turismo, comércio, cana-de-açúcar e pecuária. Entre os destaques estão: o Parque da Cidade, a conhecida Chopplândia, localizada na área central da cidade, e o parque Ecoturístico, a Prainha.