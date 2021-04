Medida será publicada em decreto ainda nesta segunda-feira (12)

publicado em 12/04/2021

Aulas em formato híbrido e presenciais seguem suspensas no município (Imagem: Reprodução/Redes sociais)

Em decreto que será publicado ainda nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial do Município, o prefeito André Pessuto (DEM) autorizará o retorno das aulas em Fernandópolis, porém, somente de forma remota (online). As aulas híbridas e presenciais continuam suspensas.A determinação valerá para todas as escolas e universidades públicas e particulares do município.A medida visa conter o contágio do coronavírus no município, que, segundo o último boletim epidemiológico, acumula 166 mortes e 7.980 casos positivos da doença.*Com informações do Região Noroeste