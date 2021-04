Depois de ser destaque negativo a nível nacional, Parisi há mais de uma semana o município não registra nenhum caso de coronavírus

publicado em 20/04/2021

Parisi adotou um novo protocolo de monitoramento dos infectados e com isso não registra casos a mais de uma semana (Foto: Prefeitura de Parisi)

Franclin Duarte

Depois de ser destaque negativo a nível nacional, por ter uma das taxas mais elevadas de mortes por Covid-19 do Brasil, um protocolo simples adotado em Parisi apresentou bons resultados. Há mais de uma semana o município não registra nenhum caso de coronavírus, não tem nenhum paciente internado e, com exceção das 16 pessoas que morreram ao longo da pandemia, todos os parasianos que contraíram a doença já estão curados.

A última vez em que o município registrou casos de coronavírus foi no dia 12 de abril, quando dois pacientes que estavam com suspeita testaram positivo. Já o último óbito foi registrado em 25 de março. A receita para os bons números, segundo o prefeito Oclair Bento (PSDB), está no monitoramento de pacientes positivados.

“O principal trabalho que acredito que deu certo foi que nós colocamos a Vigilância Sanitária para controlar as pessoas positivas. Como aqui é pequeno, a gente sabe quem está com a doença ou com suspeita e passa a lista para os fiscais acompanharem essas pessoas, de forma que elas não saiam de casa e não contaminem outras pessoas. Depois que começamos a fazer isso o resultado foi excelente”, disse Oclair.

O prefeito afirma, porém, que o resultado não é exclusivamente desta ação, mas sim de um conjunto de medidas adotadas tanto de isolamento como de conscientização da população sobre os riscos da doença.

“Temos a proibição de aglomerações com fiscalização eficiente, o toque de recolher também com fiscalização nas ruas, temos plantão na unidade de saúde aos sábados, domingos e feriados, além todos os medicamentos necessários, enfim, fazendo tudo o possível contra essa doença”, completou.

Além disso, segundo a secretária municipal da Saúde, Marli Donizete da Silva, a Prefeitura também implantou barreiras sanitárias nas entradas do município, assim comoestá contando com o apoio dos moradores da cidade.