A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio

publicado em 26/04/2021

Após ser alvejado com um tiro na saída de um forró ilegal, realizado no bairro São Thomaz, em São José do Rio Preto, um homem de 27 anos se escondeu no mato e só teve coragem de pedir socorro quando amanheceu o dia. Moradores locais acionaram o Samu e ele foi levado para a UPA Tangará.A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio. Assim que deu entrada na unidade de saúde com um tiro na perna, a equipe médica acionou a Polícia Militar. Questionado pela polícia, o gesseiro contou que saía do baile, por volta das 3h de domingo, quando foi surpreendido por um desconhecido, dirigindo um caminhão azul. Sem dizer nada, o motorista sacou uma arma e atirou na perna esquerda dele.Com medo de ser morto, ele se escondeu e só saiu por volta das 8h, quando pediu ajuda a moradores. A vítima alega que não arrumou briga no forró, nem tem inimigos. A equipe médica informou que o paciente não corria risco de morte, mas que permaneceria internado em observação.*CBN Rio Preto