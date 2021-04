As cestas básicas vão atender as famílias de baixa renda assistidas pelos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do município

publicado em 23/04/2021

Autoridades municipais de Álvares Florence e empresário Roberto Beleza participaram da entrega das cestas (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Fundo Social de Álvares Florence recebeu 100 cestas básicas na tarde de sexta-feira (23), todas doadas pelo empresário Roberto Beleza. As cestas serão distribuídas para as famílias de baixa renda assistidas pelo município por meio do Cras (Centro de Referência de Assistência Social)."Agradecemos de todo o coração o Roberto pela iniciativa. Por falta de emprego, por culpa da pandemia, hoje nós vemos as famílias necessitadas de alimentos. E o Roberto veio com essa iniciativa, como o empresário solidário que ele é, que tem a visão de que é preciso que o empresariado seja solidário e faça essas doações para que as pessoas que tem vulnerabilidade [social] sejam assistidas", disse o prefeito Adilson Leite (DEM), que acompanhou a entrega na entidade.O empresário entende que a situação do município é crítica, por isso, segundo ele, o gesto de doar as cestas para a entidade assistencial do município."Aqui em Álvares Florence, a gente sabe que a situação está crítica. Temos bastante pessoas precisando e, com essa ajuda, eu tenho certeza que vai amenizar um pouco a fome de muitas pessoas", disse Roberto Beleza.A secretária de assistência social da entidade, Rosalia Aparecida Zuchetti Sabino, também avalia que a situação enfrentada atualmente pelo município é difícil. Por isso, ela acredita que a doação do empresário é tão importante para Álvares."Através da doença, está vindo a fome por trás. Também por conta da pandemia, há muito desemprego. Principalmente porque no nosso município, tem muitos trabalhos informais e as pessoas ficam com medo de contratar. Essas pessoas que têm trabalho informal ficam mais vulneráveis ainda e essas cestas são de grande valia para as famílias que são atendidas por nós", disse Rosalia.Para o prefeito, a iniciativa do empresário é muito necessária no contexto atual da pandemia, por conta das dificuldades trazidas (e causadas) por ela. E não só em Álvares Florence."A gente quer que cada empresário, não precisa doar aqui para o município de Álvares, mas que faça isso em outros lugares para as famílias que estão precisando. Nesse momento, as pessoas precisam se ajudar", disse Adilson Leite.