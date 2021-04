Em depoimento, o bombeiro disse que botou fogo no local por ter ficado irritado com as reportagens do jornal, em favor das medidas de distanciamento social

publicado em 02/04/2021

Delegado diz que vai manter as investigações para descobrir quem teria sido o mandante do crime (Foto: Reprodução)

O delegado de polícia de Olímpia, Marcelo Pupo, afirma que um bombeiro civil aposentado assumiu sozinho ter incendiado a sede do jornal Folha da Região, em 17 de março deste ano.Em depoimento, o bombeiro disse que botou fogo no local por ter ficado irritado com as reportagens do jornal, em favor das medidas de distanciamento social.O delegado diz que vai manter as investigações para descobrir quem teria sido o mandante do crime. "Vamos checar se não tem uma pessoa por trás das ações dele. Não fiquei convencido de que ele tenha agido sozinho", diz o delegado.A autoria do crime foi descoberta após os investigadores reunirem uma série de imagens de câmeras de monitoramento residenciais e comerciais, que registraram o trajeto de moto do bombeiro, desde a saída de casa até a chegada na sede do jornal, onde despejou combustível e ateou fogo.As chamas só destruíram parcialmente uma sala da redação, porque o proprietário acordou a tempo de chamar os Bombeiros e por conta própria iniciar o combate às chamas. Ninguém ficou ferido com gravidade.Pupo afirma que não irá solicitar a prisão preventiva do bombeiro, porque ele tem colaborado com as investigações, tem endereço fixo e não tem antecedentes criminais.Por precaução o proprietário do jornal, mudou-se temporariamente do prédio da redação.*Diário da Região