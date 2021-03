A medida passou a vigorar a partir de sexta-feira (26)

publicado em 27/03/2021

Além dos supermercados e similares, podem funcionar também lojas de materiais de limpeza e higiene pessoal; comercialização de água e gás de cozinha; e casas de ração e pet shops (Foto: Reprodução/Facebook)

O Prefeito Adilson Segura (PSDB) anunciou na quinta-feira (25), por meio de transmissão ao vivo no Facebook da Prefeitura de Valentim Gentil, a autorização para o atendimento presencial de supermercados, mini mercados, mercearias (exceto as que funcionam como bares), quitandas açougues, padarias e lojas de conveniência. Conforme consta no Decreto Municipal 3.963, esta medida passa a vigorar a partir de sexta-feira (26).Além dos supermercados e similares, podem funcionar também lojas de materiais de limpeza e higiene pessoal; comercialização de água e gás de cozinha; e casas de ração e pet shops.Os serviços e atividades citados deverão realizar a medição de temperatura corporal de funcionários e clientes no momento de ingresso no interior do estabelecimento, sendo que, uma vez aferida temperatura de 37,8ºC ou superior, não deverá ser permitida a entrada da pessoa no local, devendo a mesma ser orientada a procurar imediatamente uma unidade de saúde.Os estabelecimentos que gerarem filas de atendimento, ficam responsáveis por organizar as referidas filas, ainda que do lado de fora de suas instalações, respeitando todos os protocolos sanitários setoriais relativos à fase vermelha do Plano São Paulo. Vale ressaltar que o uso de máscara facial segue sendo obrigatório.Ainda segundo o Decreto Municipal, a partir desta sexta-feira está permitido o apenas Delivery 24 horas, para os seguintes setores: restaurantes, bares, espetinhos, pizzarias, lanchonetes, sorveterias, trailers de comida e bebida em geral, serviços e atividades congêneres; e comercialização de plantas, flores e produtos agropecuários. Além de lojas de produtos eletrônicos e de provedor de internet (permitido atendimento externo no caso de assistência / suporte técnico); e comércio em geral e serviços não essenciais. Todos os serviços citados podem atender até 8h por dia, entre 5h e 20h.As lojas de materiais de construção e demais estabelecimentos que forneçam os produtos necessários para realização realização destes serviços, é permitido delivery e drive-thru, com atendimento de até 8h por dia, entre 5h e 20h.O toque de restrição segue em vigor, devendo as pessoas permanecerem em suas residências no período das 20h às 5h todos os dias da semana, em todo o território do Município de Valentim Gentil, SP, sendo que a circulação de pessoas e veículos em vias públicas será permitida apenas para as seguintes finalidades: aquisição de medicamentos; obtenção de atendimento médico ou de saúde para pessoas ou animais; atendimento de urgências ou necessidades inadiáveis próprias ou de terceiros; prestação de serviços permitidos pelo atual decreto; e dirigir-se ou retornar do local de trabalho. Em qualquer das situações deverá ser justificada a finalidade da locomoção.*Com informações do Extra.net