De acordo com a prefeitura, algumas particularidades serão adotadas

publicado em 31/03/2021

Anúncio do fim do lockdown foi feito na terça-feira (30) (Reprodução/Redes sociais)

Escritórios em geral e atividades administrativas: obrigatoriedade de teletrabalho (home office).

Comércio de material de construção: proibido o funcionamento e atendimento presencial, mas a entrega na casa do comprador (delivery) pode ser realizada.

Estabelecimentos comerciais (comércio em geral): somente entrega (delivery), com proibição de retirada de produtos no local.

Repartições de administração pública: obrigatoriedade de teletrabalho (home office).

Restaurantes, bares e padarias: somente entrega (delivery). Mercearias e padarias podem funcionar seguindo as regras de supermercados, com proibição de consumo no local.

Mercados, supermercados, hipermercados e demais estabelecimentos comerciais de alimentos: controle de entrada com distribuição de uma senha por veículo, ou por grupo de pessoas/famílias. A senha deverá ser entregue no primeiro acesso ao estabelecimento, na entrada do estacionamento, sempre que houver. Bloqueio de estacionamento com permissão de 50% do uso das vagas disponíveis. Só será autorizada a entrada de uma pessoa por família.

Transporte coletivo: escalonamento de horário para os trabalhadores da indústria, serviços e comércio. Os horários indicados são de entrada das 5h às 7h e saída das 14h às 16h para profissionais da indústria, entrada das 7h às 9h e saída das 16h às 18h para os de serviços; e entrada das 9h às 11h e saída das 18h às 20h para os do comércio.

Educação estadual: unidades abertas para distribuição de merenda a alunos carentes e entrega de materiais mediante agendamento prévio.

Comércio de produtos eletrônicos: somente entrega (delivery), com proibição de retirada de produtos no local.

Serviços de tecnologia da informação: obrigatoriedade de teletrabalho (home office).

Hotelaria: proibição de funcionamento de restaurantes, bares e áreas comuns dos hotéis. Alimentação permitida somente nos quartos.

Esportes: atividades coletivas profissionais e amadoras suspensas.

Telecomunicações: teletrabalho (home office) obrigatório para funcionários de empresas de telecomunicação.

Atividades religiosas: proibição de realização de atividades coletivas como missas e cultos, mas permissão para que templos, igrejas e espaços religiosos fiquem abertos para manifestações individuais de fé e transmissão online.

A Prefeitura de São José do Rio Preto afirmou que a partir do dia 1º de abril seguirá as regras da fase emergencial do Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas.O anúncio do fim do "lockdown", decretado para frear o avanço da Covid-19, foi feito na tarde de terça-feira (30). Confira abaixo quais medidas começam a valer a partir de 1º de abril:De acordo com a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Miriam Wowk, estão mantidas as penalidades aos clientes que estiverem acompanhados em estabelecimentos."Em relação às festas, também serão autuados os condomínios, locadores e locatários. Todos serão punidos. Os estabelecimentos que forem flagrados comercializando bebidas alcoólicas ou transportando após as 20h também terão os produtos apreendidos", disse.*Com informações do G1