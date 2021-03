Secretário de Saúde Aldenis Borim agradeceu à população que aderiu ao lockdown e criticou aqueles que não cumpriram o período decretado pelo prefeito Edinho Araújo (MDB)

publicado em 27/03/2021

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Preto)

Durante a live da Prefeitura de Rio Preto sobre as atualizações da Covid-19, nesta sexta-feira (26) o secretário de Saúde Aldenis Borim agradeceu à população que aderiu ao lockdown e criticou aqueles que não cumpriram o período decretado pelo prefeito Edinho Araújo (MDB) como medida para tentar frear o avanço do coronavírus."Eu não respeito quem boicotou o lockdown", afirmou o médico, que questionou como seria se a Saúde boicotasse o antedimento por cansaço. "Podem ter certeza que estamos muito mais cansados do que esses que boicotaram", acrescentou o secretário, que relatou que a categoria tem muito mais gente para atender do que aqueles que pararam de atender por falta de capacidade."Nós também não temos, mas estamos lá, não paramos", ressaltou Borim, que pediu para que a população passe a olhar mais para o outro. Na transmissão, o médico também destacou que "é cedo fazer uma avaliação efetiva do lockdown em termos de saúde.""Sabemos que isso demora um determinado tempo para que ocorra a queda, principalmente de internações e hoje a gente pode dizer que a tendência de queda observada pode se dever ao lockdown", lembrou o secretário, que afirmou esperar que a medida mostre, em breve, os resultados. "Se a população mantiver este distanciamento, acreditamos que a tendência de queda possa se confirmar", disse Borim.*Diário da Região