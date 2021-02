Primeira praça do leilão acontece no próximo dia 10 de abril e o segundo ato está previsto para o dia 9 de junho

publicado em 22/02/2021

Dívida com a Fazenda Pública Municipal chega ao montante de R$ 1,2 milhão (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

A Justiça de Fernandópolis determinou a realização de leilão de uma das matriculas do antigo Frigorífico Mozaquatro para quitação de débitos com a Prefeitura referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).A primeira praça do leilão acontece no próximo dia 10 de abril e o segundo ato está previsto para o dia 9 de junho, caso não haja interessados na aquisição da matricula 19.886 do CRI local.A dívida com a Fazenda Pública Municipal chega ao montante de R$ 1,2 milhão e a ação de execução é contra a empresa C.M.4 Participações Ltda.Um oficio expedido pela Justiça, comunica o fato em uma ação trabalhista movida por 251, tendo como réus a empresa BoiFrig Frigorífico Ltda, além de outros sete envolvidos.*Com informações do Região Noroeste