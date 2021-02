A vítima publicou a foto com o símbolo na mão, PRF recebeu a foto e abordou o caminhão com o casal na BR-153

Mulher postou foto com X vermelho em sua mão nas redes sociais para pedir socorro; marido caminhoneiro foi preso e Bady Bassitt (Foto: Reprodução/Instagram)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPoliciais na região prenderam mais um agressor, após pedido de socorro com ‘X’ desenhado na mão. O autor das agressões, um caminhoneiro de 41 anos foi preso em flagrante por cárcere privado e violência doméstica confessou que agrediu a companheira mais de uma vez.O homem foi detido na altura do km 78 da BR-153, em Bady Bassitt (SP), depois que a mulher pediu socorro nas redes sociais, na quinta-feira (25). Os policiais receberam o compartilhamento das postagens da mulher, de 38 anos, que afirmou que era agredida pelo companheiro.Ainda de acordo com a polícia, o casal é de Anápolis (GO) e seguia de Santa Catarina até Brasília (DF) com carga de madeira em um caminhão.A partir do número da placa do veículo e do relato da mulher, os policiais abordaram o veículo em Bady Bassitt. A vítima apresentava sinais de violência no rosto e afirmou que era agredida pelo homem. "A foto dela circulou pelo Brasil e chegou até a PRF, que passou a monitorar o trajeto dela e do companheiro ao longo das rodovias federais. Conseguimos fazer a interceptação na região de Rio Preto", afirma o policial federal Flávio Catarucci.O caminhoneiro foi levado à delegacia da cidade, onde foi preso em flagrante. Ainda conforme a PRF, ele era investigado em outros inquéritos pelo mesmo crime, mas não havia medida protetiva contra o agressor.Em 10 de fevereiro, a Polícia Militar de Fernandópolis também prendeu um homem que ameaçava a ex-companheira. Ela pediu ajuda com o desenho de um ‘X’ na palma da mão, enquanto estavam no Shopping. As pessoas que passaram por ela, reconheceram o sinal e acionaram a Polícia Militar, que deteve o agressor.