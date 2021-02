Autor do homicídio esperou a polícia chegar para ser preso e relatou sua versão dos fatos

publicado em 22/02/2021

Crime aconteceu na noite deste domingo em Parisi (Foto: Arquivo Pessoal)

Franclin Duarte

Um homem de 64 anos foi morto na noite deste domingo (21), após supostamente tentar estuprar a própria filha, em Parisi. O autor do homicídio é o genro dele, o jovem E.J.P.F, de 23 anos, que aguardou a chegada da polícia no local e disse que cometeu o crime para salvar a namorada.

De acordo com os relatos do autor do homicídio à Polícia Militar, E.D.O., de 64 anos, teria tentado abusar da própria filha, a jovem E.D.F.O., quando o namorado dela chegou e entrou em luta corporal com o sogro.

Ainda segundo o relato, ambos portavam facas e em dado momento o jovem conseguiu golpear o autor do suposto estupro, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mesma versão foi contada pela filha da vítima.

O rapaz foi preso em flagrante e a Polícia Civil agora irá apurar se a versão apresentada corresponde com o que de fato aconteceu.