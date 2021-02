Peças foram colocadas na principal avenida do município, segundo moradores, por empresários da cidade

publicado em 18/02/2021

Peças foram instaladas na entrada da cidade (Foto: A Cidade)

A instalação de dois outdoors, um de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e outro de "fora Doria", em protesto contra o governador do Estado, João Doria (PSDB), estão dando o que falar em Valentim Gentil. As peças foram colocadas na principal via de acesso da cidade, a Avenida José Espinosa, e também já ganharam as redes sociais.A ação, segundo moradores, foi idealizada e custeada por empresários do município, mas seus nomes não foram revelados. Placas semelhantes foram instaladas em diversas cidades do Estado, principalmente após o anúncio de mudanças nas alíquotas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e das medidas mais restritivas do Plano São Paulo de retomada econômica.Também nesta semana foram instaladas faixas com protestos semelhantes nas rodovias BR-153 e Washington Luís (SP-310), em Rio Preto, contra o governador. No viaduto da avenida Potirendaba, que passa sobre a Washington, por exemplo, o material trazia a hashtag "fora Agripino Doria", acompanhada da mensagem "São José do Rio Preto não aguenta mais". O outro banner foi estendido no pontilhão do quilômetro 62, da BR-153. A faixa dizia "Fora Doria" e pede o impeachment do governador.Em Rio Preto, porém, a autoria das manifestações foi assumida por um grupo de empresários do setor de bares e restaurantes, setores mais afetados pelas medidas mais restritivas decretadas pelo governador.